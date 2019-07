Blogger cinese muore in diretta streaming, ingurgitando gechi vivi e insetti velenosi

PECHINO - È morto in diretta streaming Sun (35 anni), lo scorso 18 luglio, mentre aveva messo in atto una folle sfida: l’intento era quello di dimostrare ai suoi follower di poter mangiare a sorte insetti velenosi e gechi vivi, “annaffiando” il tutto con liquore locale, birra e aceto. Ne dà notizia in queste ore il Mirror.

Sun ha iniziato a girare la ruota, ingurgitando, di volta in volta, gechi, così come lombrichi e un millepiedi velenoso. D’un tratto il 35enne si è accasciato a terra e per alcune ore la diretta streaming è proseguita inquadrando soltanto la sua sedia vuota.

A ritrovare il cadavere del blogger è stata la sua fidanzata, la quale, ignara di quanto il compagno aveva organizzato, ha scoperto tutto al suo rientro. Per il 35enne non c’è stato più nulla da fare. Un’indagine, intanto, è stata aperta della polizia, che nel contempo ha provveduto a fare rimuovere dal web il video della vicenda, rimasto online per alcuni giorni.

Ad accertare le cause del decesso di Sun sarà l’autopsia. Anche se a provocare la morte del blogger pare sia stato, alla luce dei fatti, il millepiedi velenoso da lui ingerito.