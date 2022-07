Scioperi contro Ryanair, l'azienda minaccia andar via

BRUXELLES - Nuovo weekend di caos nei cieli di Bruxelles per lo sciopero indetto dal personale belga della Ryanair contro la compagnia irlandese. Ma l'azienda, per ora, sembra voler tirare dritto. Anzi, come riportato da diversi media locali, nei giorni scorsi, in una lettera ai sindacati, avrebbe minacciato di lasciare i due scali belgi, ovvero quello di Zavantem e quello di Charleroi.