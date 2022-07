Aborto, la "Casa rosa" chiusa per sempre

A Las Cruces la "pink house" ha trovato casa in un ex studio dentistico e spera di aprire il mese prossimo. Il problema, spiega la direttrice della clinica Shannon Brewer, è che tante donne non potranno permettersi di viaggiare dal Mississippi o dal Texas al New Mexico. «Ma non avevo scelta», ha detto la dottoressa 50enne. «Ho passato la vita ad aiutare le donne, solo così posso continuare a farlo».