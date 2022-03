Google Maps disattiva i dati sul traffico in Ucraina

KIEV - La guerra si combatte anche a suon di clic. Google Maps è infatti intervenuta nel conflitto disattivando la visualizzazione dei dati sul traffico in tempo reale in Ucraina.

In un contesto normale, l'app raccoglie i dati anonimi degli smartphone provenienti dagli spostamenti, in modo da poter restituire risultati accurati sul traffico e sull'affollamento di alcuni luoghi (come negozi e ristoranti). Tuttavia questo servizio in Ucraina avrebbe potuto ricadere sulla popolazione, in quanto difficilmente i dati possono provenire da telefoni cellulari appartenenti al personale militare. Rimangono invece attive le altre funzioni relative alle mappe. La decisione è stata presa in accordo con le autorità regionali.

Il servizio del traffico, come riporta Reuters, è stato disattivato in quanto potrebbe segnalare gruppi di persone in fuga. Sono circa 500'000 le persone che in questi giorni hanno lasciato il paese.