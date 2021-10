Zeman è in condizioni stabili, ma dovrà stare parecchio in ospedale

PRAGA - Le condizioni di salute del presidente ceco Milos Zeman si sono stabilizzate, ma dovrebbe rimanere in ospedale per tre settimane. Lo hanno riferito i media locali in serata. Il ricovero era stato raccomandato dal suo medico.

Zeman è stato trasportato stamani in ospedale poco dopo l'incontro al castello di Lany con il premier uscente Andrej Babis. Il ricovero si è reso necessario per «complicazioni delle sue malattie croniche. Non ho il consenso del presidente per pubblicare la diagnosi», ha dichiarato il suo medico curante, Miroslav Zavoral. Secondo i media, Zeman soffre di diabete e neuropatia, mentre si ipotizza anche una patalogia del fegato.

Il presidente ceco è tornato in ospedale dopo meno di tre settimane dal suo ultimo ricovero. Al momento delle sue dimissioni, il 22 settembre, il suo entourage non aveva confermato che fosse in condizioni serie, parlando invece di disidratazione. Alla vigilia delle elezioni il portavoce presidenziale aveva invece ammesso che Zeman è malato.