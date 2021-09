Sprint vaccinale, ma Tokyo non abbassa la guardia

TOKYO - Prima l'entusiasmo dei Giochi Olimpici di casa, conclusi con un grande terzo posto nel medagliere (alle spalle dei due inarrivabili colossi, Stati Uniti e Cina), poi la crescente terza ondata di Covid-19. Il Giappone ha vissuto un mese di agosto molto difficile dal punto di vista epidemiologico, osservando una curva dei contagi che pareva correre in costante salita, verso una vetta che non arrivava mai. A ridosso di settembre però, l'ondata ha iniziato finalmente a "scollinare" e ora arrivano buone notizie anche dalla campagna vaccinale.

Una campagna che agli inizi del 2021 aveva preso il via con pochi cavalli nel motore, in netto ritardo rispetto agli altri Paesi appartenenti alla fascia più ricca, e che quindi (con la complicità delle due ondate innescatesi a gennaio e ad aprile-maggio) minacciava nuovamente lo svolgimento dei Giochi, già posticipati di dodici mesi per via della pandemia. L'accelerata però è arrivata e ora, è annuncio delle scorse ore, il Giappone ha superato la soglia del 50% di popolazione completamente vaccinata. E il 60% dovrebbe essere raggiunto entro la fine del mese di settembre. Parola del ministro dell'Economia e responsabile delle misure anti-Covid Yasutoshi Nishimura.

Tokyo però non abbassa la guardia. La scorsa settimana il governo nipponico ha prorogato lo stato di emergenza nella capitale e in altre 18 aree fino al prossimo 30 settembre. Ma per parlare di allentamenti più decisi, stando alla roadmap attuale, si dovrà attendere almeno fino a novembre.