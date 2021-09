Joe Biden sempre più duro nei confronti di chi non si vaccina

WASHINGTON - Il presidente statunitense Joe Biden, e i suoi collaboratori, iniziano a essere stufi.

«Siamo stati pazienti, ma la nostra pazienza si sta esaurendo», ha dichiarato in un discorso dalla Casa Bianca, con toni duri, parlando degli 80 milioni di americani - sostenuti da qualche funzionario del Governo - che ancora si rifiutano di farsi somministrare uno dei preparati contro il Covid. «Il vostro rifiuto è costato a tutti noi» ha dichiarato.

Secondo Biden, queste persone stanno alimentando la diffusione del coronavirus: «Stiamo entrando in un periodo difficile» nonostante i mezzi ci siano, è quindi necessario «aumentare il ritmo delle vaccinazioni» per contenere la nuova ondata di Covid.

In una delle mosse che rappresentano la più forte spinta degli USA a favore dei vaccini, Biden ha annunciato che tutti i dipendenti federali, e coloro che fanno affari con il Governo, avranno l'obbligo di essere vaccinati. Inoltre, il Dipartimento del lavoro potrebbe presto poter richiedere alle grandi aziende (con più di cento dipendenti) di garantire che i loro dipendenti siano o vaccinati, o testati una volta a settimana.

«Non è questione di libertà, o scelta personale» ha poi spiegato Biden, «questa politica fa ammalare le persone, porta i non vaccinati a morire, e ostacola la possibilità di proteggere coloro che hanno fatto la propria parte e che vogliono tornare ad una vita normale».

Oltre a ciò, Biden ha annunciato anche l'espansione dei tamponi gratuiti, un passo che secondo i funzionari della sanità pubblica è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui i bambini stanno rientrando in classe in presenza e i lavoratori negli uffici.

Come riportato dall'emittente BBC, il discorso di Biden ha ben presto scatenato diverse reazioni, tra cui quelle di alcuni repubblicani furenti: «Il Governo non dovrebbe avere un ruolo nelle decisioni sulla salute degli individui», ha detto ad esempio il Governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, parlando di uno sfregio nei confronti della Costituzione. Il Comitato Nazionale Repubblicano ha poi detto che intende fare causa all'amministrazione Biden per l'introduzione del mandato vaccinale.

Nel frattempo, la variante Delta sta avanzando in modo preoccupante, in diversi Stati, causando un aumento dei ricoveri e dei decessi che preoccupa chiaramente le autorità. Nonostante la campagna di Biden, lo ricordiamo, sono poco più del 62% gli americani completamente vaccinati, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).