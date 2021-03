Il principe Filippo operato al cuore

LONDRA - Operazione al cuore riuscita per il principe Filippo, che da 16 giorni è ricoverato in ospedale in seguito a un'infezione. Come riferisce la BBC, che cita una nota di Buckingham Palace, il duca di Edimburgo, 99 anni, rimarrà al St Bartholomew's Hospital di Londra ancora per alcuni giorni per dei trattamenti.

Filippo, che a giugno compirà 100 anni, era stato ricoverato per precauzione in seguito a una non meglio precisata infezione che aveva richiesto ulteriori accertamenti cardiaci. Escluso che il contagio fosse legato al SARS-CoV-2.

Il consorte di Elisabetta II è già stato operato per una coronaria ostruita nel 2011.