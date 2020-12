Covid-19: ricoverato Rudy Giuliani

WASHINGTON, DC - L'ex sindaco di New York e avvocato personale di Donald Trump Rudy Giuliani è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Lo riferisce la Cnn, secondo cui il legale si trova al Georgetown University Medical Center di Washington.

Giuliani è considerato una persona ad alto rischio per l'età (76 anni), il fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura. Nonostante queste circostanze, nelle ultime settimane ha viaggiato molto per promuovere l'offensiva legale contro il risultato delle elezioni, apparendo spesso senza mascherina e senza rispettare le distanze sociali.

A dare notizia della positività al SARS-CoV-2 di Giuliani era stato lo stesso Trump.