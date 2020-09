L'OMS annuncia 120 milioni di test rapidi per i Paesi poveri

ROMA - Grazie a un accordo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alcuni partner industriali, e con il sostegno della Gates Foundation, 120 milioni di test rapidi per il Covid-19 saranno messi a disposizione dei paesi a basso e medio reddito entro sei mesi.

Lo ha annunciato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa online.

«Questi test - ha sottolineato - forniscono risultati affidabili in circa 15-30 minuti, anziché ore o giorni a un prezzo inferiore con apparecchiature meno sofisticate».

Ciò consentirà l'espansione dei test, «in particolare nelle aree difficili da raggiungere che non dispongono di strutture di laboratorio o di operatori sanitari sufficientemente addestrati».

Sui vaccini per il coronavirus «non stiamo prendendo scorciatoie per quanto riguarda la sicurezza: c'è un processo molto solido in corso per lo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro». Lo ha detto la dottoressa Maria van Kherkove (OMS) nel corso del briefing online.