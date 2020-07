Dopo 12 anni senz'acqua, il lago di Dirty Dancing si sta riempiendo

PEMBROKE - Il Mountain Lake in Virginia è diventato famoso grazie al film "Dirty Dancing" del 1987. Indimenticabile la scena, girata proprio in quelle acque, in cui Partick Swayze solleva Jennifer Grey. Il luogo è ancora oggi meta di "pellegrinaggio" per tutti i fan del film; è infatti ancora possibile ammirare il posto dove la famiglia di Baby alloggiava e il luogo in cui prendevano lezioni di danza.

Ma il lago è stato anche al centro delle cronache. Nel 1999 il livello dell'acqua ha cominciato man mano a calare, fino al 2003. Poi il fenomeno si è ripetuto nel 2006, e nel 2008 il lago è diventato completamente secco. Fino a questa primavera, quando i proprietari dell'albergo che si trova nelle vicinanze hanno notato che l'acqua stava pian piano riempiendo il bacino. Attualmente ha raggiunto un terzo della capacità massima.

Sono molti gli scienziati che negli anni hanno cercato di capire i motivi di queste fluttuazioni, ma al momento una risposta chiara non c'è. Quello che hanno scoperto è che questi cambiamenti di livello sembrano avvenire con una certa regolarità nella storia, circa ogni 400 anni.