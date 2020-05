L'aeroporto di Hong Kong testa dispositivi di "disinfezione umana"

HONG KONG - Hong Kong sta testando in questi giorni diversi dispositivi che potremmo presto vedere in tutti gli aeroporti. Uno dei dispositivi utilizzati si chiama CLeanTech, e consiste sostanzialmente in una cabina in cui il passeggero viene "decontaminato" da virus e batteri. La superficie interna della cabina è rivestita con una sostanza che uccide da lontano virus e germi che si trovano sul corpo e sui vestiti, e sul viaggiatore viene inoltre nebulizzato uno spray igienizzante. La cabina è sottoposta a pressurizzazione, e l'operazione dura una quarantina di secondi. Al passeggero, prima di entrare, viene inoltre misurata la temperatura. Tuttavia è bene ricordare che la macchina uccide virus e batteri che si trovano all'esterno del corpo e sui vestiti, pertanto al momento non individua le persone asintomatiche affette da coronavirus.

Ma non è l'unica tecnologia che l'aeroporto di Honk Kong sta utilizzando. Sulle superfici quali banconi, maniglie, carrelli, pulsanti dell'ascensore e sedili destinati all'attesa si sta testando in questi giorni un rivestimento invisibile che uccide qualsiasi tipo di germe e batterio.

L'aeroporto utilizza inoltre, già da qualche tempo, dei robot per pulire e disinfettare le aree a disposizione dei viaggiatori, bagni compresi. Questi dispositivi sono anche dotati di luce ultravioletta e filtri per la pulizia dell'aria.

A maggio, conclusosi il periodo di test, verranno tratte delle conclusioni sul'effettivo funzionamento dei dispositivi.

Keystone