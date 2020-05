I giovani hanno fatto incetta di carta igienica

SCORTE Caricamento in corso ... Nelle scorse settimane hai fatto scorta di pasta, carta igienica o altro? Sì No Come mai hai fatto scorte? Temevo che i prodotti non bastassero. Così ho potuto restare a casa per più tempo. Vedevo che lo facevano gli altri... l'ho fatto anch'io. Altro Non so Non ho fatto scorte [{"keyQ":"q_z0hkig"},{"keyQ":"q_eewwk"}] Vota Risultati Nelle scorse settimane hai fatto scorta di pasta, carta igienica o altro? Sì 24% (95 voti) 24% No 76% (297 voti) 76% Come mai hai fatto scorte? Temevo che i prodotti non bastassero. 3% (11 voti) 3% Così ho potuto restare a casa per più tempo. 23% (90 voti) 23% Vedevo che lo facevano gli altri... l'ho fatto anch'io. 1% (4 voti) 1% Altro 2% (7 voti) 2% Non so 0% (0 voti) 0% Non ho fatto scorte 71% (280 voti) 71% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1435183,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"992339","title":"SCORTE","questions":{"q_z0hkig":{"a":{"a_2x4ew":"Sì","a_e3d5ty":"No"},"q":"Nelle scorse settimane hai fatto scorta di pasta, carta igienica o altro?","t":"0"},"q_eewwk":{"a":{"a_2x4ew":"Temevo che i prodotti non bastassero.","a_k08lye":"Così ho potuto restare a casa per più tempo.","a_ramg2r":"Vedevo che lo facevano gli altri... l'ho fatto anch'io.","a_uvzj5h":"Altro","a_8ke2u":"Non so","a_jduo5":"Non ho fatto scorte"},"q":"Come mai hai fatto scorte?","t":"0"}}}

BERLINO - Quando il nuovo coronavirus è arrivato in Europa, nei supermercati sono andati a ruba carta igienica, pasta e disinfettanti. Ma chi ha fatto scorta di questi articoli? Soprattutto i giovani, come rivela uno studio condotto in Germania.

Sono stati interpellate, come spiega la Süddeutsche Zeitung, 1'000 persone di tutte le fasce d'età. Il 53% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha affermato che nelle ultime settimane ha acquistato più carta igienica, sapone e pasta del solito. Tra gli over 60, invece, soltanto il 19% dichiara di aver fatto scorta.

Non è tuttavia chiaro per quale motivo i più giovani abbiano cambiato le loro abitudini d'acquisto. Anche se gli autori dello studio tentano di rispondere al quesito: tra i più giovani vi sarebbero anche molti genitori, che avrebbero fatto scorte per i figli.

La corsa agli acquisti non ha toccato soltanto i prodotti d'uso quotidiano, ma anche i medicamenti. Tre quarti degli intervistati hanno infatti affermato di averne acquistati, pur non soffrendo di alcuna malattia. L'80% di questi temeva un'interruzione o un rallentamento dei rifornimenti.