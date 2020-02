L'Onu raccomanda di non recarsi a New York

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha raccomandato a ministri e diplomatici dei paesi membri di non viaggiare per partecipare al Palazzo di Vetro alla Commissione sullo status delle donne, in programma nelle prossime settimane, a causa dell'epidemia di coronavirus.

«Le prossime riunioni intergovernative al quartier generale e altrove saranno valutate caso per caso, tenendo conto delle specificità e delle circostanze in evoluzione», spiega il suo portavoce Stephane Dujarric. Gli stati membri si incontreranno lunedì per discutere la questione.

Per la Commissione sullo status delle donne, ha proseguito Dujarric, «vista la situazione in rapida evoluzione e la necessità di bilanciare il lavoro delle Nazioni Unite con le preoccupazioni in materia di salute pubblica, Guterres ha suggerito di tenere una riunione ridotta, limitando la partecipazione alle rappresentanze con sede a New York, che consentirebbe comunque alla commissione di adottare decisioni e attuare il proprio mandato».