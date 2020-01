Falchi pellegrini per (s)cacciare i piccioni in Piazza Duomo

MILANO - Piazza Duomo a Milano è sempre più invasa dai piccioni, alimentati anche e soprattutto dai turisti che non vedono l’ora di farsi fotografare con gli uccelli cittadini per eccellenza. Ma ora il Comune vuole porre un freno al numero di piccioni presenti, e ha optato per una soluzione naturale: l’introduzione dei falchi pellegrini in città. I rapaci infatti, essendo uccelli predatori, costringeranno i piccioni a spostarsi in altre zone della città.

Nei prossimi giorni il comune di Milano si appresterà a discutere il nuovo regolamento cittadino sugli animali, che comprende ben 189 emendamenti.

Tra le proposte, anche il divieto di nutrire i piccioni, con la creazione di sanzioni ad hoc.