Il cobalto che uccide i bimbi per un franco al giorno

BRAZZAVILLE - La vita degli invisibili. Quella dei bambini sfruttati, schiavi, oppressi. Lo sfruttamento del lavoro minorile è di certo una delle piaghe del mondo. Lo è specialmente nelle realtà meno sviluppate. Uno dei tanti dolori esempi è il Congo. Nella sola capitale Kinshasa, che oggi ospita oltre 10 milioni di persone in quartieri disastrati, l’UNICEF stima vi siano più di 13.800 shegué, bambini e bambine di strada che sopravvivono di lavoretti nei mercati, elemosina e piccoli furti, ma spesso anche di prostituzione, attività illegali e altri espedienti. Un grande bacino da sfruttare dove migliaia di ragazzini sono costretti a lavorare per estrarre il cobalto, indispensabile per le batterie dei tanti strumenti a carica elettrica che ogni giorno migliorano la nostra vita.

Lì, dove quelli che potrebbero essere dei nostri figli soffrono e in alcuni casi, muoiono, per un dollaro al giorno. Una frontiera relativamente nuova dello sfruttamento minorile e dell’economia nei paesi sottosviluppati. La nuova eldorado è data dalla richiesta sempre più grande di cobalto, sottoprodotto di

nichel e rame, schizzata alle stelle con l’incremento di richiesta e produzione di auto elettriche e ibride.

Il prezzo oscilla tra i 30 e i 32 mila dollari a tonnellata e il Congo – che garantisce da solo il 60% del fabbisogno mondiale - è divenuto un polo di sregolata attrazione per tantissime multinazionali. Il 60% dei bambini della zona di Kolwezi, ex Katanga (oltre la metà del cobalto si estrae da lì, ndr) è impiegato in miniera e la quasi totalità di questi, abbandona la scuola fin dal ciclo elementare.

In un report investigativo condotto dall’Ipis, Servizio di Informazione Internazionale sulla Pace, viene smascherato come l’intero processo di sfruttamento delle risorse umane e naturali del Congo sia funzionale per l’Europa, l’America e l’Asia a guadagnare i massimi vantaggi per lo sviluppo capitalistico e imperialista, supportando una guerra economica in Africa senza precedenti.

Le ultime stime di Unicef e Amnesty International di 40.000 ragazzi e ragazze minorenni impegnati nelle miniere del sud della Repubblica democratica del Congo sono da considerarsi oramai da aggiornare, purtroppo verso l’altro, visto il boom del cobalto di cui sopra. Questi bambini, denuncia Amnesty, lavorano in condizioni estreme, alcuni di loro più di dodici ore al giorno, senza alcuna protezione e percependo salari da fame, un dollaro al giorno, altrove anche due euro a settimana. Si ammalano prima e più dei loro coetanei. Rischiano ogni giorno incidenti sul lavoro a causa di carichi troppo pesanti fino alla morte a causa dei frequenti crolli nelle grotte artigianali. Spesso sono picchiati e maltrattati dalle guardie della sicurezza se oltrepassano i confini della miniera.

Uno sfruttamento che però qualcuno sta cercando di fermare. Come rivelato dal Guardian nei giorni scorsi, il gruppo International Rights Advocates ha intentato causa contro Apple, Google, Dell, Microsoft e Tesla a nome di quattordici famiglie della Repubblica Democratica del Congo, i cui bambini sono morti o sono rimasti menomati durante il lavoro nelle miniere di cobalto. Secondo le accuse contenute nella documentazione prodotta da IRAdvocates, i bambini lavoravano illegalmente in miniere di proprietà della compagnia anglosvizzera Glencore, la quale vende il cobalto a Umicore, un trader basato a Bruxelles che poi li distribuisce alle aziende incriminate.