In Germania la pista ciclabile più costosa del mondo: 10 milioni di euro al km

WIESBADEN - Quando, dopo 13 anni dall'inizio dei lavori, sarà terminata, quella tra Lorchhausen e Rüdesheim, in Assia, si confermerà come la pista ciclabile costata di più al mondo: 10 milioni di euro per chilometro. La stampa tedesca racconta la storia del nuovo tragitto lungo 11,3 km.

Il percorso conduce attraverso l'Alta Valle del Medio Reno, patrimonio mondiale dell'Unesco. Un sogno per i cicloturisti, un incubo per i contribuenti tedeschi: il costo dell'opera, inizialmente stimato in 38,8 milioni di euro, negli anni tra varianti e verifiche è quasi quadruplicato, lievitando a 115 milioni, tutti sborsati dal governo locale. Perché la pista sia ultimata mancano ancora 5,5 km, che costeranno la bellezza di 64 milioni.

Come per tutte le grandi opere incompiute in Germania (basti pensare all'aeroporto internazionale di Berlino, ancora chiuso dopo 10 anni dalla data inizialmente prevista) il problema sta sempre nella progettazione: gli ingegneri avevano "dimenticato" che la pista era stretta su un lato da una parete di roccia che andava allargata: con un costo non indifferente che non è stato inizialmente calcolato. L'assessorato ai Trasporti della ricca Assia, comunque, tira dritto: l'opera sarà comunque completata.





Keystone