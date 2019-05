Il più piccolo McDonald’s al mondo è un McAlveare

STOCCOLMA - Il più piccolo ristorante della catena McDonald’s si trova in Svezia. Alto appena qualche decina di centimetri è stato ideato e creato da Nicklas Nilsson per clienti “speciali”: le api. Si tratta infatti di un vero e proprio alveare, un McAlveare. «C’è spazio per migliaia di ospiti importanti», è stato assicurato dal famoso designer.

Il noto marchio di fast-food ha voluto omaggiare un’iniziativa che, «nata a livello locale, si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale», ha spiegato NORD DDB, l'agenzia creativa che sta dietro al progetto. Il piano fa ora parte dei programmi per la sostenibilità di McDonald's Sweden.

«Abbiamo un sacco di affiliati veramente devoti che contribuiscono al nostro progetto, è bello che possiamo usare la nostra visibilità come cassa di risonanza per questa grande idea», ha dichiarato Christoffer Rönnblad, il direttore marketing di McDonald in Svezia.

Tutto è iniziato con il posizionamento di qualche alveare sui tetti di alcuni ristoranti, pian piano l’idea è stata copiata dai colleghi di altri franchising. Il passo successivo è stato piantare fiori e piante nelle zone verdi. L'idea è stata concretizzata per aiutare le api, a rischio estinzione a causa dei pesticidi e dei cambiamenti climatici.

Video NORDDDB.