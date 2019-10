Feste ed eventi per la notte di Halloween

LUGANO - Arriva Halloween e i locali del Ticino si scatenano. Molte le feste e gli eventi dedicati alla notte più spaventosa dell'anno: eccone una rapida panoramica.

Questa sera il Vanilla Club di Riazzino ospita Halloween Experience: l'allestimento e l'animazione horror saranno integrati dall'hip hop e trap di Dj Vegas, dal latino, dembow e reggaeton di El Nene e dall'Edm e house commerciale di The Cabas. Icio protagonista alla voce.

Il Temus Club di Agno propone invece il karaoke di Halloween presentato da Dedo Nicoli e con Dj Miko in consolle. Seguirà dall'una di notte l'after party cura di Dj Andrea Nessi.

A Lugano questo pomeriggio si salpa sul battello dell'orrore con la crociera di Halloween. Per i bambini sono previste tante attività, un “truccabimbi” e una gustosa merenda.

Un party tutto da ballare e cantare sarà quello organizzato sempre stasera dalla Pro Faido al Castelletto: a partire dalle 10 inizierà la festa e poi alle 23 saliranno sul palco i Sunny Boys, band unica in Italia e in grado di trasformare qualsiasi cover in una scarica di adrenalina. La chiusura è nelle mani di Dj Amos.

Il Teatro Paravento di Locarno propone alle 20.30 una serata in bilico tra realtà e magia. Parliamo di Illusorium Special Halloween IV, spettacolo che oscilla tra mentalismo e illusionismo con nomi del calibro di Daniele Er, Gianfranco Preverino, Ale Bellotto e Walter Maffei. Prima dello show una promessa nostrana della magia, Davide P. Fumagalli, noto come il creatore di oggetti impossibili, metterà in mostra le sue capacità.

Infine il Be Lugano, che organizza Be Scared. Il locale sarà completamente allestito a tema film horror - tra “Scream”, “It” e “Stranger Things”. Sava e Lmtlss (hosted By Michael Milazzo) saranno protagonisti nel Be Main, mentre nel Be Side troveremo MirFak e Kende.