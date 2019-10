Angela Finocchiaro a Lugano con "Ho perso il filo"

LUGANO - Dalla controcultura e il cult degli anni '80 fino ai grandi filmoni di oggi, il nome di Angela Finocchiaro è ormai un punto fermo della comicità italiana contemporanea. L'attrice arriverà al Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo nuovo spettacolo: "Ho perso il filo" il prossimo 25 gennaio.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è “Ho perso il filo”. In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo.

Angela si presenta in scena come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto per combattere il terribile Minotauro e affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita.

Si ride, ci si emoziona, si gode uno spettacolo che si avvale di più linguaggi espressivi grazie agli straordinari danzatori guidati dall’inventiva di Hervè Koubi, uno dei più talentuosi e affermati coreografi sulla scena internazionale e naturalmente alla capacità comica della milanese di raccontare un personaggio che è molto personale e allo stesso tempo vicino al cuore di molti.

