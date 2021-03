"Da Vinci Experience", nuovi orari per la settimana di Pasqua

LUGANO - In vista della settimana di Pasqua la mostra "Da Vinci Experience" sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:

Martedì - Venerdì: dalle 13.00 alle 19.00

Sabato, Domenica: dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì 5 Aprile (Pasquetta): aperto dalle 10.00 alle 20.00

Coloro che visiteranno la mostra multimediale immersiva - concepita per raccontare il genio di Leonardo, la sua arte e le molteplici applicazioni del suo ingegno - durante la settimana di Pasqua (da venerdì 2 a domenica 11 aprile) potranno partecipare a un concorso che mette in palio i biglietti per visitare la mostra multimediale "Monet Experience" in programma a Lucerna fino al 24 maggio 2021, oltre all’esclusivo catalogo ufficiale.

Leonardo Da Vinci, icona del Rinascimento, uno dei più brillanti maestri della storia, è raccontato attraverso un percorso sensoriale creato appositamente per vivere e sentire l'arte attraverso le proiezioni e i video full HD a 360°, per confrontarsi con l'esperienza della realtà virtuale e per toccare con mano le sue grandi invenzioni in scala reale. La mostra si svolge nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale della mostra.

I biglietti si possono acquistare alla cassa sul posto oppure su Biglietteria.ch, gli altri rivenditori online o presso i punti vendita Manor del Canton Ticino.