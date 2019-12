Per Capodanno il ghiaccio di Locarno On Ice si trasforma in una pista da ballo

LOCARNO - Per i locarnesi è oramai diventata una tradizione farsi gli auguri di capodanno allo scoccare della mezzanotte sulla grande piattaforma di Locarno On Ice e ritrovarsi il mattino per il saluto ufficiale del sindaco Alain Scherrer. Anche quest’anno sono attese all’appuntamento diverse migliaia di persone che saranno accompagnate nel nuovo anno dai DJ e dagli animatori di Radio Ticino.

La musica dal vivo, che quest’anno è proposta sul nuovo palco in legno a forma di igloo, accompagnerà le ultime serate del vecchio e ci accoglierà anche nel nuovo anno. Sabato 28 dicembre, a partire dalle 21.15, la serata sarà allietata da un concerto dalla Party Band dei Sunny Boys, un gruppo che si diverte a reinterpretare in chiave moderna e sorprendente i grandi successi estivi dagli anni novanta in poi, portando in soffitta le vecchie e noiose cover fotocopia.

Martedì 31 dicembre Locarno On Ice aprirà la porta del 2020 con il tradizionale grande veglione di capodanno, il quale sarà accompagnato anche quest’anno a partire dalle 17.00 da tutti i DJ e animatori di Radio Ticino, che si alterneranno alla console fino all’alba, con musica allegra, intrattenimenti e sorprese. Si potrà pattinare fino alle ore 21, mangiare alle casette gastronomiche, brindare dentro e fuori dagli igloo, e tolti i pattini, ballare sul ghiaccio trasformato in un’enorme pista da ballo per entrare spensierati nel nuovo anno. Come per ogni Capodanno di Locarno On Ice la notte sarà libera.

Il 1° dell’anno, alle 11.30, il sindaco Alain Scherrer, rivolgerà dal palco di Locarno On Ice, i suoi tradizionali auguri per l’anno nuovo alle concittadine e ai concittadini, dopodiché tutti saranno invitati ad un aperitivo offerto dall’Ente Iniziative del Locarnese e dal Casinò di Locarno.

Giovedì 2 gennaio, alle 21.15, per cominciare il nuovo anno con il ritmo giusto, si lanceranno sul palco in concerto gli Area 14, la band locarnese che propone un Rock energico, talvolta duro talvolta armonioso ma sempre caratterizzato da suoni e melodie rivolte ad ogni tipo di pubblico. Al suo attivo alcuni “classici” trasmessi anche da emittenti locali e svizzere.

Laboratori

Con le vacanze scolastiche hanno inizio anche i laboratori pomeridiani dedicati ai bambini e ragazzi. Sabato 28 dicembre, dalle 15.00, il laboratorio “Costruisci le pedine a forma di pinguino per il tuo gioco del pinguino Pango” permetterà di realizzare il proprio gioco da tavola personalizzato accompagnati da mani esperte. Domenica 29 dicembre sarà invece dedicata alla Giornata dei diritti del Fanciullo, in occasione del 30esimo della Convenzione ONU. Dalle ore 14.00 il Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino, che raggruppa una ventina di associazioni ed enti attivi in loro sostegno, presenterà giochi per ragazzi collaborativi a gruppi. Lunedì 30 dicembre, alle 15.00, il laboratorio “Creiamo una linea di contenitori per i cibi sfusi… riciclando” a cura dell’associazione di sviluppo reginale Aress.2030 progetto “Sfuso”, permetterà ai bimbi e ai loro genitori di esplorare il mondo dei cibi sfusi e di scoprire come è facile trasformare semplici barattoli in contenitori personalizzati. Giovedì 2 gennaio, il pomeriggio alle 15.00, Laboratorio "Non vi sentite sicuri al buio? Niente paura faremo animaletti luminosi!" a cura delle 4 supermamme di Minusio, già autrici del libro per la famiglia con spunti con attività manuali e ricreative nella natura, “Uno, due, tre…chi viene a giocare con me?”

Corsi di pattinaggio

Lunedì 30 dicembre (e poi 31 dicembre, 2 e 3 gennaio), dalle 10.00 alle 11.00 riprendono in pista i corsi gratuiti di pattinaggio artistico offerti da COOP in collaborazione col Club Pattinaggio Ascona.

Sferruzziamo nell’igloo

L’ultimo degli appuntamenti di "sferruzziamo a Locarno on ice" avrà luogo martedì 31 dalle ore 13 alle 16 e permetterà di chiedere gli ultimi consigli sui lavori a maglia alle specialiste della Bottega della Lana, che per festeggiare l’inizio del nuovo anno, offriranno una panettonata.