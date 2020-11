Bloccata sul nascere la stagione del Jazz Cat Club

ASCONA - Con grande rammarico il Jazz Cat Club annuncia il rinvio a una data da definirsi dei concerti di novembre.

Due gli appuntamenti in causa: quello con Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino, previsto al Teatro del Gatto il prossimo 17 novembre in collaborazione con la rassegna Tra jazz e nuove musiche di Rete Due e il concerto dell’Antonio Faraò International Trio, in programma il 23 novembre al Teatro Sociale di Bellinzona.

Il rinvio si è reso inevitabile in seguito alle ultime misure anti Covid presa dalle autorità cantonali, che prevedono l’imposizione di un limite massimo di cinque partecipanti agli eventi pubblici, concerti compresi. «Siamo sinceramente dispiaciuti della situazione, pur comprendendo le ragioni dei provvedimenti volti a combattere la propagazione del virus» spiegano gli organizzatori.

I concerti in programma in dicembre e gennaio restano confermati. Il prosieguo della stagione dipenderà ovviamente dall’evoluzione dell’epidemia e dalle decisioni governative. «Vi terremo in ogni caso informati tramite newsletter, sito ufficiale e pagina Facebook».