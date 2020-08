JazzAscona alla conquista di Piazza Grande

LOCARNO - Nell’ambito del cartellone di E…state a Locarno, anche JazzAscona ha il piacere di presentarsi in Piazza Grande con un doppio concerto nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 agosto.

Protagonisti dell’appuntamento saranno il giovane gruppo francese soul-blues Miss Bee & The Bullfrogs e il trio della chitarrista svizzera basata a New York Eliane Amherd.

Artista cosmopolita, Eliane Amherd trae dalla multiculturale New York l'energia giusta per le sue composizioni con un sound jazzy e groovy, influenzato dalla musica africana, brasiliana e latina. Eliane è laureata alla New School University for Jazz and Contemporary Music, si esibisce diffusamente nei club newyorkesi, ma ha partecipato anche a importanti festival internazionali in Asia, Europa e nelle Americhe. Ha all’attivo due album "Now and from Now on" e "Skylines", entrambi molto apprezzati da pubblico e critica.

Trascinati dalla voce e dal sax della leader, Maëlys Baey, che è stata allieva e si è regolarmente esibita anche a fianco di Sax Gordon, vincitore del premio del pubblico (AET My Choice Audience Award) della scorsa edizione di JazzAscona, Miss Bee & The Bullfrogs erano stati selezionati nell’ambito del programma Groovin’ Up di JazzAscona 2020 e propongono un blues-soul influenzato da artisti come Freddie King, BB King, James Cotton, Etta James, Jimi Hendrix, Otis Redding, John Mayer.

Entrambe le serate sono gratuite. JazzAscona ringrazia nell'occasione la città di Locarno per l’opportunità che viene data ai gruppi di esibirsi.

Il programma:

Venerdì 21 agosto

18h00 - 19h00: MISS BEE & THE BULLFROGS (blues / FR)

20h30 - 22h30: ELIANE AMHERD TRIO (jazz; latin / CH, USA)



Sabato 22 agosto

18h00 - 19h00: ELIANE AMHERD TRIO

20h30 - 22h30: MISS BEE & THE BULLFROGS

Eliane Amherd Trio:

Eliane Amherd, guitar

Roland Sumi, bass

Ze Mauricio, percussion and drums



Miss Bee & the Bullfrogs:

Maëlys Baey, vocals, sax

Jean Guichemerre, guitar, vocals

Rémi Grangé, bass, vocals

Julien Feugas, drums, vocals