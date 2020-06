"Jammin' for New Orleans", ecco il JazzAscona "alternativo"

ASCONA - Avrà luogo venerdì 26 e sabato 27 giugno il primo dei due appuntamenti del JazzAscona “alternativo” di quest’anno.

Negli ampi ed eleganti spazi della Fondazione Majid, in via Borgo 7 ad Ascona, dalle 18 in poi si potranno gustare via streaming le note di musicisti di New Orleans che erano attesi al festival 2020. Dalle 21.30 alle 23 seguirà un concerto dal vivo di Olivia Studer e dei Funcats (venerdì) e, sabato dei Blue Dream (Thomas Sartini alla chitarra, Leo Marti al basso, Matan Davidi alla batteria e Jacopo Barbagallo al piano).

Durante le due serate, riunite sotto il titolo “Jammin’ for New Orleans”, saranno raccolti fondi a favore della quarantina di musicisti della Città del Delta la cui partecipazione era prevista a JazzAscona 2020. In conformità alle norme federali, è possibile partecipare alle due serate prenotandosi online oppure registrandosi direttamente sul posto. L'entrata è gratuita.

Ecco i link per prenotazioni e donazioni.

Il week-end successivo, da giovedì 2 a sabato 4 luglio, “Jammin’ For New Orleans” investirà poi l’intero borgo con una quindicina di concerti giornalieri che si terranno in una decina di ritrovi pubblici.