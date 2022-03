L'istrionico Douglas Dare è pronto per Lugano

LUGANO - Venerdì 11 marzo lo Studio Foce di Lugano ospiterà Douglas Dare, istrionico artista inglese e punta di diamante nel panorama electro-pop moderno.

Pubblicato a febbraio su etichetta Erased Tapes, “Milkteeth” è il terzo album del musicista classe 1990. Prodotto da Mike Lindsay – membro fondatore dei Tunng e metà dei Lump, con Laura Marling – nel suo studio a Margate, in soli dodici giorni, “Milkteeth” mostra Douglas Dare senza veli e a suo agio con la propria identità. Per raggiungere questo punto, per riuscire a essere a proprio agio con se stesso, Douglas Dare si è cimentato nella difficile impresa di far convivere la sua perseverante lirica poetica dal sound elegante e minimalista, con un più attuale animo da singer-songwriter del 21esimo secolo. Precedentemente noto per le sue doti al piano, nel nuovo album Dare approccia nuovi strumenti, tra cui l’autoharp - con la quale ha composto il brano “Silly Games” in meno di un’ora – e la chitarra. “Milkteeth” si muove tra linee di pianoforte, arpeggi e testi che parlano d'innocenza infantile, vulnerabilità e di ballate per le nuove generazioni, testi deliberatamente semplici e familiari sin dal primo ascolto.

​Il concerto luganese sarà aperto da Organ Mug, produttore, compositore e polistrumentista vodese. Dopo aver suonato in gruppi rock, Organ Mug si dedica alla musica elettronica autoproducendo l'EP "Is This Real Life?" nel 2015, seguito da "Spinneret", album di debutto che lo ha posto tra i principali esponenti di musica elettronica svizzera. Nel 2019 ha pubblicato l'acclamato EP "Here & There", disco di pop ibrido che unisce in modo eclettico suoni acustici ed elettronici.

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.