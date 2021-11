Musica, cibo internazionale e bevande speciali per il Capodanno di Bellinzona

BELLINZONA - Le celebrazioni per il 2022 a Bellinzona avranno il loro cuore pulsante all'Espocentro, dove a partire dalle 18 si terrà un evento ricco di proposte.

A partire dall'offerta eno-gastronomica, che prevede la presenza di food truck con cibo internazionale e bevande speciali nei quattro bar presenti. Altrettanto ricco l'intrattenimento musicale: si parte con il rock 'n roll degli Ethica, storica band ticinese presente sulla scena da oltre 25 anni. Fondata dai fratelli Teo e Simone Buvoli, nel 2016 è stata selezionata dal Montreux Jazz Festival 2016 per esibirsi al “Music in the Park”. Ispirati da un look e una strumentazione rigorosamente vintage, passando da Elvis e incontrando Chuck Berry, rivedendo Jerry Lee Lewis - senza perdersi Little Richard – la band spingerà sull’acceleratore della macchina del tempo e accompagnerà il pubblico in un viaggio a ritroso nel sound degli anni '50 e '60.

Ci sono poi i francesi Spunyboys, veri alfieri del Rockabilly e "macchina da tour" che ha toccato oltre 300 città in più di 15 paesi. Una esibizione da non perdere.

La serata continua con i due dj di fama internazionale Francesco Le Noire e Alex Milani, che accompagneranno i presenti oltre la mezzanotte e li faranno ballare fino alle 3 del mattino, proponendo un viaggio musicale con un vasto repertorio.

Per entrare, sarà necessario mostrare un Covid Pass valido. Prevendita su Biglietteria.ch.