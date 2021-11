“Sciù Sciù - Broken Becomes Beautiful” ovvero: «Come ci si sente nel proprio corpo?»

LUGANO - Venerdì 12 e sabato 13 novembre il Teatro Foce di Lugano ospita (alle 20.30 in entrambe le date) “Sciù Sciù - Broken Becomes Beautiful” del Collettivo Treppenwitz.

Come ci si sente nel proprio corpo? “Sciù Sciù - Broken Becomes Beautiful” è un’esplorazione nelle crepe della vita e un elogio alla vulnerabilità. Una videocamera in scena e immagini proiettate in tempo reale permettono di analizzare i dettagli del corpo e degli oggetti, come uno scienziato che passa al microscopio la struttura molecolare della propria esistenza. Storia di scorie: per gettare luce sulla situazione oscura della Centrale Nucleare del Garigliano, tra la Campania e il Sud pontino. Carla, protagonista di questo viaggio, fa divenire la sua mano sinistra con tre dita lo specchio e il veicolo delle mancanze che percepiamo in noi stessi, divenendo così esperienza di valore universale. Una presa di coscienza della propria finitezza, che in ognuno assume una forma diversa e particolare.

Uno spettacolo di e con Carla Valente, per la regia della stessa Valente e di Simon Waldvogel. Musiche originali di Ivano Pecorini. Prevendita su Biglietteria.ch.