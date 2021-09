Si aprirà al Collegio Papio la stagione 2021-22 la stagione della United Soloists Orchestra

ASCONA - Si aprirà sabato 9 ottobre, con un concerto in programma alle 20.30 al Collegio Papio di Ascona, la stagione 2021-22 dell'orchestra sinfonica United Soloists.

Il programma di questa serata vedrà impegnati i solisti Moira Cauzzo, Marta e Sandro Meszaros con il concerto triplo di Beethoven e Leonardo Crespi con il concerto n.2 di Rachmaninov per pianoforte. Alla bacchetta il direttore artistico della United Soloists Orchestra, Arseniy Shkaptsov.

La United Soloists Orchestra è composta da giovani solisti di varie nazionalità, accomunati da un forte legame con il Ticino. Fondata nel 2017 a Sorengo da giovani professionisti attivi in orchestre di fama mondiale quali la Tonhalle-Orchester Zürich, la Royal Concertgebouw Orchestra, il Teatro Mariinsky, l’Orchestra del Teatro alla Scala, i Bamberger Symphoniker eccetera, l'orchestra promuove una cultura musicale diversificata e inclusiva in cui musica classica, jazz, ballo e musica contemporanea confluiscono in programmi ed esecuzioni di altissima qualità e spigliatezza, garantite dall’approccio fresco e nuovo di giovani e talentuosi solisti.

Il repertorio musicale comprende molti generi: dalle sinfonie classiche al jazz, dalla musica folk tradizionale alla musica contemporanea di compositori viventi. La United Soloists Orchestra ha anche lo scopo di aiutare giovani artisti e promuoverli a livello internazionale come solisti: si tratta di una nuova piattaforma per scoprire e promuovere nuovi talenti dell'industria artistica. L’orchestra mantiene un organico stabile di 45 persone con la possibilità di espandersi fino a 60 musicisti per i programmi più grandi.

La prevendita è attiva su Biglietteria.ch.