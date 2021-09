Un tuffo nell'universo dei Pink Floyd insieme ai Floyd Division

LOCARNO - Venerdì 8 ottobre il Teatro Kursaal di Locarno ospiterà l'omaggio ai Pink Floyd dei Floyd Division.

La band austriaca ottiene grandi successi sui palcoscenici di tutta Europa grazie all'atmosfera che si viene a creare durante i concerti: un concentrato di tecnica e virtuosismo al servizio di musica senza tempo, come quella della band britannica.

I Floyd Division hanno tenuto innumerevoli concerti di successo in Austria, Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Svizzera. Il giudizio sulle ottime capacità dal vivo dei 10 membri della band è pressoché unanime. «Ci si può aspettare un programma "Best Of" con tutti i grandi successi e paesaggi psichedelici traboccanti alla maniera dei Pink Floyd, più l'album completo "The Dark Side of the Moon"».

Il concerto sarà supportata da uno speciale spettacolo di luci, oltre che dalla diffusione di visualizzazioni al centro del palco. Un'esperienza sonora emozionante e indimenticabile - un viaggio multimediale attraverso il mondo di una delle band più formative e influenti della storia del rock può iniziare e metterà il pubblico in uno stato d'animo "piacevolmente stordito".

La prevendita dello show è attiva su Biglietteria.ch.