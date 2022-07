Mille (e più) firme contro il precariato giovanile

La petizione - La petizione - ricorda la Gioventù Comunista in una nota - richiede «una maggiore tutela e protezione dei giovani in formazione». Con questa raccolta firme i giovani comunisti intendono inoltre «porre fine allo sfruttamento degli stagisti» e «sostenere maggiormente l’inserimento professionale dei giovani». «Lo Stato deve insomma agire per garantire una migliore condizione di vita alle nuove generazioni». Sulla questione dovrà ora chinarsi il Gran Consiglio.