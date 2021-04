«Cosa sta succedendo alla SUVA?»

BELLINZONA - Negli scorsi giorni alcuni organi di stampa svizzero tedeschi hanno dato la notizia che la SUVA, il noto ente assicurativo pubblico, sta procedendo a una ristrutturazione che potrebbe comportare la soppressione di centinaia di posti di lavoro.

La SUVA ha un’agenzia anche in Ticino, competente per la trattazione di tutte le problematiche assicurative che si verificano sul nostro cantone. Proprio per questo l'Mps manifesta preoccupazioni riguardo un eventuale indebolimento della sua presenza in un Ticino «caratterizzato da un mercato del lavoro sempre più precarizzato e da difficoltà strutturali di non poco conto accentuate dalla crisi pandemica».

L'Mps ritiene quindi importante che l’autorità cantonale segua «con attenzione» questa vicenda, cercando di approfondire la situazione. «Sicuramente, un elemento sul quale potrà contare è il fatto che il presidente della SUVA sia un ticinese, l’ex consigliere di Stato Gabriele Gendotti» viene sottolineato in un'interpellanza al Governo.