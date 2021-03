«Il Ticino perderà 18mila abitanti in 30 anni. Occorre agire»

BELLINZONA - Una «trasformazione epocale della struttura della popolazione ticinese» che richiede una «chiara risposta delle nostre istituzioni». A suonare il campanello di allarme è un'interrogazione interpartitica presentata oggi al Consiglio di Stato dai deputati Sabrina Aldi (Lega dei Ticinesi), Laura Riget (PS) e Fiorenzo Dadò (PPD).

«Le stime dicono che» il Ticino «perderà oltre 18'000 abitanti nei prossimi 30 anni, in un contesto nazionale di forte crescita demografica complessiva: questo è evidentemente un problema cruciale», scrivono i tre granconsiglieri, invitando l'esecutivo cantonale a riflettere sulla questione e proponendo l'introduzione di un «monitoraggio integrato dell'evoluzione della popolazione».

A preoccupare gli interroganti non è solo il calo demografico, ma il conseguente squilibrio che questo andrà a generare. Da un lato c'è il fenomeno della "fuga di cervelli" dei giovani, che scavalcano le Alpi e non fanno ritorno in Ticino. Dall'altro l'ulteriore invecchiamento della popolazione. Uno scenario caratterizzato da una «vera e propria carenza di manodopera» e «costi enormi per lo Stato», scrivono i tre firmatari dell'interrogazione, chiedendo al Governo in quale modo la «politica familiare, di promozione economica, salariale, immobiliare, di accoglienza di persone di altri cantoni o di altri paesi, potrebbe contribuire a limitare il calo demografico».