Giocare d’azzardo durante le feste, senza rovinarsele

LUGANO - Molte persone in questi giorni possono godere di maggior tempo libero, di qualche soldo in più nella busta paga e di serate più lunghe da passare prevalentemente a casa, questo a causa del buio ma anche delle restrizioni attualmente ancora in vigore.

In pratica, ci saranno le condizioni ideali per concedersi qualche giocata online o dedicarsi al proprio videogioco preferito. Se da una parte l’intenzione sarà poca dall’altra la tentazione verrà bersagliata da pubblicità allettanti presenti pressoché ovunque, sia sui social network che direttamente negli App Store del proprio smartphone.

Ma se giocare responsabilmente è sicuramente divertente e fa parte della natura umana, perdere il controllo può invece influire negativamente in molti ambiti della propria vita, rovinandola.

Affinché il gioco non perda la sua natura ludica, il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione ricorda quanto segue:

Attenzione alle micropuntate - Scommettere bassi importi di denaro può indurre a perdere somme significative senza rendersene conto. Tante piccole perdite fanno una cifra importante, con il rischio di voler aumentare le puntate per cercare di recuperare quanto perso.

Non regalare gratta e vinci ai più giovani - Anche se questi cartoncini luccicanti e colorati sembrano innocui, si sconsiglia di regalarli ai giovanissimi in quanto è considerato a tutti gli effetti un gioco d’azzardo con alto grado di pericolosità. Il rischio è dunque di banalizzare il gesto e di contribuire all’insorgenza del pensiero magico.

Il pensiero magico, ossia l’illusione del controllo - Tutto ciò che riguarda le superstizioni, la memoria selettiva (ricordare solo le vincite), il credere di aver trovato il giusto sistema per vincere, che la fortuna sia contagiosa o il fatto d'interpretare avvenimenti come segnali lanciati dal destino, appartengono al pensiero magico. Credere di avere un ruolo attivo nell’incontro con la fortuna può arrivare a dare l’illusione di riuscire a interagire con il caso, terreno fertile per lo sviluppo di un comportamento da gioco problematico.

Videogiochi Free-to-play (F2P) e Loot Box, gratis solo a metà - Giochi gratuiti negli App Store o nelle pubblicità spesso nascondono al loro interno sistemi di guadagno per gli sviluppatori chiamati Free-to-play e Loot Box, dove tramite diversi metodi a pagamento danno la possibilità di accedere a livelli supplementari, abbellimenti, armi o scatole dai contenuti casuali. Strategie classificate come giochi d’azzardo già in alcuni paesi, ma di cui manca ancora una regolamentazione coordinata a livello internazionale.