Ad Autentic il Red Dot Design Award

LUGANO - Autentic, agenzia di branding con sede a Lugano, è stata insignita di un Red Dot Design Award nella categoria Brands and Communication per il progetto di corporate rebranding di VECO Group, uno dei più importanti multi-family office svizzero con sedi a Lugano, Londra, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong e Malta.

Il Red Dot Design Award è considerato uno dei maggiori riconoscimenti al mondo nel campo del design industriale e della comunicazione visiva. Nato nel lontano 1955, premia i progetti più distintivi e creativi in diversi settori merceologici. Il progetto, valutato e selezionato da una giuria internazionale composta da 24 esperti e tra quasi 7’000 partecipanti, verrà inoltre promosso insieme a tutti i vincitori in un libro celebrativo ed esibito durante una mostra dedicata presso il Design Museum di Essen in Germania.

«È un riconoscimento che ci rende molto felici e orgogliosi» afferma Cristiano Sifari, fondatore e Direttore Creativo di Autentic. «Ciò dimostra quanto il branding sia oggi uno strumento imprescindibile per ogni azienda che desideri innovare, differenziarsi e prosperare. VECO Group, precursore nel suo settore, ha sposato questa filosofia sin dal nostro primo incontro e i risultati non hanno tardato ad arrivare. Siamo anche certi che un premio di così alto profilo aiuterà a valorizzare la nostra agenzia e a sostenere il nostro progetto di crescita iniziato due anni fa».

«Vincere questo premio ci gratifica molto e non posso che complimentarmi con Autentic per il risultato ottenuto» afferma Luca Ronchetti, Direttore Marketing e Sviluppo Clientela di Veco Group. «Un risultato che nasce dalla lungimiranza e dalla visione di un Gruppo come VECO e dalla volontà di crescere attraverso una strategia di riposizionamento che ha visto il branding come una delle leve chiave per differenziarsi. Un riconoscimento che premia soprattutto il gioco di squadra con un’agenzia che ha capito da subito i valori, la filosofia e gli obiettivi del cliente».

Autentic e VECO Group