Così si recupera un camion ribaltato

Per evitare il contraccolpo del mezzo pesante, una volta raggiunto il suolo, sono stati posizionati dei cuscini gonfiabili che ne hanno attutito la caduta. Insomma, oltre 4 ore per riuscire nell'impresa. Ricordiamo che l'incidente si era concluso non solo con danni materiali e disagi vari, ma anche con il ferimento dell'autista (un rumeno residente in Italia), finito in ospedale con ferite giudicate di media gravità.