Dick Marty sotto protezione

BELLINZONA - A causa di serie minacce, l'ex consigliere agli Stati (PLR) ed ex procuratore pubblico del Canton Ticino Dick Marty è sotto alta protezione dal dicembre 2020. Interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), ha confermato una notizia in tal senso diffusa dal Tages-Anzeiger e dalla SSR, parlando di un insieme completo di misure.

Queste includono una protezione stretta durante le apparizioni in spazi pubblici o misure tecniche di protezione nel luogo di residenza. Per non compromettere la loro efficacia, l'MPC non ha potuto rivelare alcun dettaglio.

Marty è stato relatore del Consiglio d'Europa. Ha compiuto un'indagine sulle presunte prigioni segrete della CIA in Europa. Nel 2010 ha presentato un rapporto su crimini commessi dall'esercito di liberazione del Kosovo (UÇK). Secondo i media avrebbe ricevuto minacce di morte proprio in relazione a questa attività.