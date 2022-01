Incendio boschivo nel Malcantone

ALTO MALCANTONE - Mattinata decisamente movimentata per i pompieri di Novaggio e per quelli di Lugano, intervenuti con una ventina di uomini - coadiuvati da un elicottero - a seguito di un incendio boschivo divampato nell'alto Malcantone, fra Vezio e Mugena.

«Siamo stati allertati attorno alle sei per un incendio boschivo su una superficie di circa 200 metri per 200 metri», conferma il comandante dei Pompieri di Novaggio Paolo Romani. Dopo aver domato le fiamme, ora sono in corso le ultime fase di bonifica della zona bruciata.

Sulle cause che hanno generato il rogo è ancora prematuro esprimersi. «Sono al vaglio della polizia», spiega Romani. Tuttavia è certo è che in questo periodo, nella zona, di fulmini non ne sono stati visti.

lettore tio.ch/20minuti