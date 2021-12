Esplosione nella notte, ladri contro bancomat

NOVAZZANO - Una detonazione nel cuore della notte. È successo oggi poco dopo le 3 a Novazzano, in Via Boschetto. Lo comunica la Polizia cantonale. Gli autori, datisi poi alla fuga, hanno fatto detonare una carica esplosiva al fine di forzare un bancomat della Banca Raiffeisen.

Le ricerche, al momento senza esito, sono tutt'ora attive. Non si lamentano feriti, ingenti per contro i danni all'apparecchiatura. Sul posto sono giunti agenti della Polizia cantonale e in supporto, nel dispositivo di ricerca messo in atto, della Polizia della città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso e dell'Amministrazione federale delle dogane.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti possono contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Rescue Media