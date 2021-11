Sbaglia strada per colpa del navigatore e “sprofonda” in un terreno agricolo

BIOGGIO - Stava seguendo le indicazioni del navigatore, quando è finito su una strada agricola senza uscita. Nel tentativo di fare inversione, è “sprofondato” nel terreno ed è rimasto completamente bloccato.

È un'autocisterna la protagonista del curioso episodio che si è verificato negli scorsi giorni in territorio di Bioggio. Un episodio che ha richiesto l'intervento del Corpo civici pompieri di Lugano: i militi sono infatti stati chiamati per la vuotatura della cisterna, che conteneva sostanze pericolose.

L'operazione si è resa necessaria per permettere a una ditta specializzata di rimuovere in sicurezza il mezzo pesante. Non vi è stata alcuna perdita di sostanza e quindi nessun problema né per l'ambiente né per la popolazione, assicura il Corpo civici pompieri di Lugano.

Facebook / Corpo civici pompieri Lugano