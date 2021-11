Gli Ignorato a processo il prossimo 15 dicembre

LUGANO - Il delitto di via Valdani a Chiasso approderà in tribunale il prossimo 15 dicembre. Pasquale Ignorato con il figlio Mirko saranno dunque chiamati a rispondere - davanti a una Corte delle Criminali presieduta dal giudice Marco Villa - del reato di assassinio. I due finirono in manette per l'omicidio del fiduciario Angelo Falconi. Le parti sono state ufficialmente convocate, come scrive oggi la RSI.

Dai fatti sono passati quasi sei anni. Era infatti il 27 novembre del 2015, quando i due - che in aula saranno difesi dagli avvocati Marco Bertoli ed Elio Brunetti - attesero il fiduciario in un garage sotterraneo di Chiasso. Pasquale lo aggredì con una spranga, aiutato forse dal figlio.

Il processo, che si aprirà il prossimo 15 dicembre, durerà tre giorni.