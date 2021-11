Fuoco in un appartamento, una donna è rimasta ferita

Giornalista in formazione

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

BISSONE - Mattinata di fuoco a Bissone. Un appartamento è stato distrutto dalle fiamme e una donna ha riportato leggere ustioni. Il pronto intervento dei pompieri di Melide ha evitato che l'incendio si propagasse al piano superiore.

Verso le 07:15 di questa mattina una donna stava cercando di accendere il proprio camino con del liquido infiammabile. Per motivi ancora da stabilire si è verificato un ritorno di fiamma che ha raggiunto la donna al volto e che si è poi propagato nell'appartamento situato in una casa bifamiliare. Come comunicato dalla Polizia cantonale, il fuoco ha intaccato parte dell'abitazione.

I pompieri di Melide sono subito intervenuti in via San Nicolao, evitando che le fiamme andassero a colpire anche l'appartamento situato al piano superiore, di cui gli inquilini, quattro, sono stati evacuati a titolo precauzionale. Sul posto è anche intervenuta la polizia per effettuare vari accertamenti e gli operatori della Croce Verde di Lugano.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. Ha riportato leggere ustioni che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Rescue Media