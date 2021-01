Altri sei ricoveri per coronavirus, ma le dimissioni sono dieci

BELLINZONA - I nuovi casi di Covid-19 registrati nel nostro cantone nelle ultime ventiquattro ore sono 83. Purtroppo ci sono state anche quattro morti legate al coronavirus.

Prosegue per contro il calo di pazienti ricoverati. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 6 nuovi ricoveri e 10 dimissioni. Se la scorsa domenica i pazienti ricoverati erano 359, oggi, sette giorni dopo, sono 264. Nell'ultima settimana le dimissioni (139) sono state circa il doppio delle ospedalizzazioni (73). Una settimana fa il rapporto era di circa 1:1 (167 dentro e 158 fuori).

In cure intense rimangono 37 i letti occupati da pazienti Covid-19 (come ieri, ma domenica scorsa erano 52). Le persone che necessitano di respirazione assistita sono 32 (domenica scorsa erano 46).



In Ticino sono 891 le persone in isolamento perché ammalate di coronavirus e 1'421 quelle in quarantena (dato relativo a venerdì). Dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio), in Ticino sono 26'045 le persone che si sono sottoposte al tampone e che sono risultate positive al virus. Di queste, 882 sono purtroppo decedute.

Il virus nelle case anziani - Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del canton Ticino (68, per un totale di 4'692 posti letto) sono stati registrati tre nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 121, in 19 strutture. Nessun residente è deceduto a causa della malattia nelle ultime 24 ore (uno è morto per altre cause). Nessuno è stato ospedalizzato, mentre una persona è stata dichiarata guarita dalla malattia. Da inizio pandemia sono deceduti 365 anziani a causa del coronavirus (1'012 per altre cause).

Un'intera scuola in quarantena - La scuola Media di Morbio Inferiore è stata messa per intero in quarantena dopo che è stata riscontrata la presenza di almeno due casi di covid mutato (variante inglese). In Ticino ci sono 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

