«I massi hanno sfiorato le case»

GUDO - In questi giorni non è caduta soltanto neve. Alcuni abitanti di Gudo hanno infatti dovuto fare i conti con diversi grossi massi che si sono staccati dalla montagna. Massi che ieri sera attorno alle 23 sono caduti nella zona di via Sasso Grande, sfiorando diverse abitazioni.

Fortunatamente non si registrano feriti o danni a edifici. Ma per questioni di sicurezza, già nella notte diversi residenti sono stati allontanati dalle loro abitazioni. E il rientro non è ancora stato possibile.

La frana ha raggiunto via Sasso Grande. Ma alcuni massi sono arrivati anche fino alla sottostante via Mondò, come ci segnala una lettrice. Al momento, le strade in questione sono chiuse fino a nuovo avviso.

Nell'area, dove sono presenti molte case di vacanza ma anche diverse residenze primarie, al momento più abitazioni sono anche rimaste senza acqua potabile.

Sul posto sono tuttora presenti la polizia e i geologi. Questi ultimi stanno valutando la situazione, per capire se ci siano ancora dei movimenti.

Foto lettore tio/20minuti