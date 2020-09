Inseguimento da film a Pregassona

LUGANO - Scene da film oggi pomeriggio a Pregassona. Un'auto guidata da ignoti è stata protagonista di un pericoloso inseguimento tra via Maraini, via alla Bozzoreda e via Terzerina, poco dopo le 13.30.

Il veicolo - una Mercedes grigia con targhe ticinesi - ha sfrecciato in contromano davanti a diversi testimoni, in via alla Bozzoreda, nei pressi della Croce Verde. L'auto ha poi svoltato in via Maraini a gran velocità, urtando contro un altro veicolo, e si è dileguata in direzione di via Terzerina.

L'inseguimento - rende noto la Polizia comunale di Lugano - è scattato a seguito di un controllo della Polizia comunale, per un'infrazione alla circolazione stradale. Per sottrarsi all'identificazione, il conducente si è dato alla rocambolesca fuga, aggravando ulteriormente la sua posizione. È stato fermato dagli agenti della Comunale tra Davesco e Pregassona.

Nei confronti dell'uomo la Polizia cantonale ha aperto un procedimento, su cui per ragioni d'inchiesta non vengono rilasciate informazioni.