Anziana in difficoltà nel Verbano: la salvano alcuni bagnanti

MINUSIO - Un'anziana - probabilmente una turista svizzera tedesca - è stata salvata da alcuni bagnanti questo primo pomeriggio, attorno alle 13.00, a Minusio.

La donna - riferisce Rescue Media - stava facendo il bagno nei pressi della spiaggetta libera in via alla Riva, quando improvvisamente è finita sott'acqua. Le sue difficoltà, fortunatamente, sono state subito notate da alcuni bagnanti che sono accorsi in suo aiuto e l'hanno trasportata a riva.

Altre persone presenti hanno immediatamente allarmato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno provveduto a stabilizzare la donna e a trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale La Carità di Locarno. Qui i medici hanno giudicato le sue condizioni di media gravità. La vita della donna, insomma, non dovrebbe essere in pericolo. Uno scampato dramma avvenuto non distante dal luogo che domenica scorsa era stato teatro dell'annegamento di una 65enne proveniente dal canton Lucerna.

Rescue Media