Il motoscafo si allontana, 26enne disperso nel lago

OLIVETO LARIO - Un ragazzo di 26 anni è disperso nel lago di Como.

Secondo una prima ricostruzione, a Oliveto Lario (Lecco) due giovani di 23 e 26 anni nel pomeriggio hanno noleggiato un motoscafo. Raggiunta la spiaggia di Onno, si sono fermati per alcuni tuffi e la barca è andata al largo.

Lanciato l'allarme, il luogo è stato raggiunto da un'imbarcazione che transitava in zona con due persone a bordo. Il 23enne è stato portato in salvo e, in stato confusionale, ha riferito di essere in compagnia di un amico. È allora che sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco di Lecco.