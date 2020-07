LUGANO - Venerdì sera galleria di Grancia sulla A2 è rimasta chiusa per circa un quarto d'ora in direzione nord per «problemi tecnici». A segnalarlo è stato il TCS in un tweet, senza però specificare l'origine e la natura del problema.

A causa del blocco si è rapidamente creata una coda che è poi defluita gradualmente.

Attualmente il traffico resta congestionato. Se viaggiate in direzione nord, quindi, guidate con prudenza