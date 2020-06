Giù da un dirupo con la moto, soccorsa dalla Rega

AIROLO - Si è fermata all'altezza di un ponte, ma è precipitata giù da un dirupo, ferendosi gravemente. A grandi linee è questa la dinamica dell'incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13:15, sulla strada vecchia della Tremola.

La 51enne motociclista protagonista della caduta (che circolava a bordo di una BMW immatricolata in Germania), giunta presso uno spiazzo poco prima del culmine del Passo del San Gottardo, ha parcheggiato la moto. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, dopo essere scesa dalla due ruote ha inciampato per poi cadere a lato del posteggio per una decina di metri. La donna era accompagnata dal marito, in sella a un'altra moto. Soccorsa dalla Rega, è stata condotta in ospedale per i dovuti controlli. Fortunatamente, le sue condizioni non dovrebbero essere critiche, anche se avrebbe riportato ferite serie.

Presenti sul posto, per i soccorsi e gli accertamenti, un'ambulanza della Tre Valli Soccorso, la Polizia e i Pompieri. Si è reso necessario anche l'intervento del carro attrezzi di servizio per il recupero del veicolo.

FVR / M. Franjo