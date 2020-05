Aliante precipita vicino a Cernobbio, pilota in ospedale

COMO - Un aliante è precipitato, questo pomeriggio alle 17.30, a Tavernola, alla periferia di Como, vicino a Cernobbio, cadendo in mezzo alla strada in via Traù. Il pilota, un uomo di 29 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale: la sua vita non è in pericolo. Nell'impatto non sono rimaste ferite altre persone.

Alcuni testimoni avrebbero visto l'aliante volteggiare sul lago perdendo quota e successivamente dirigersi verso l'interno, probabilmente alla ricerca di un posto dove effettuare un atterraggio di emergenza.